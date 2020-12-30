Конституційний Суд може висловити свою позицію щодо відсторонення Олександра Тупицького тільки після проведення засідання, адже він є колегіальним органом. Наразі судді КСУ ні на що не посилаються в цій ситуації.

Поки залишається загадкою, яким чином правовий департамент секретаріату КСУ може вказувати президентові на скасування його указу чи на "нікчемність" цього документа. Про це заявила депутатка від фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря в ефірі 24 каналу.

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За її словами, питанням про те, як і за чиєю вказівкою ця інформація з'явилась на сайті Конституційного Суду мають зайнятися правоохоронні органи. Совгиря розповіла, що наразі невідомо, для чого збиратимуться судді КСУ. Усе через те, що в будь-якій ситуації на спеціальному пленарному засіданні це питання розглядати не можуть.

На спеціальному пленарному засіданні можуть давати згоду тільки на затримання, арешт судді КСУ чи утримання його під вартою,

– наголосила депутатка.

Що буде у разі невиконання указу президента

Совгиря заявила, що невиконання будь-якого нормативного акту передбачає певну відповідальність. За її словами, якщо є незгода з положеннями указу президента, то його можуть оскаржити на відповідність закону або Конституції. В іншому випадку указ потрібно обов'язково виконати.

"Судді КСУ не можуть самостійно ініціювати провадження і розглядати конституційність цього указу. Це не передбачено Конституцією", – підкреслила депутатка.

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Як зазначила Совгиря, парламент у січні 2021 року буде розглядати закон "Про конституційну процедуру". Вона припустила, що його ухвалення допоможе уникнути тих ситуацій, які тепер є у Конституційному Суді.

Конституційна криза в Україні: коротко