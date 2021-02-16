Вищий антикорупційний суд 16 лютого визнав винуватим у корупції суддю Рахівського райсуду Івана Тулика. Його викрили ще у 2019 році – брав хабарі за "позитивне" вирішення справи.

У вересні 2018 року суддя отримав 400 доларів та у березні 2019 року 10 тисяч гривень. За ці гроші він пообіцяв, що "вирішить питання" у адміністративній справі. Хабарі брав просто у своєму кабінеті.

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Крім того, Тулик узявся розглянути на користь цього ж заявника цивільну справу про стягнення боргу.

Суддю теж засудили

Пресслужба НАБУ повідомляє, що "після ознайомлення із матеріалами справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП – суддю визнано винуватим в одержанні хабаря".

Іван Тулик "отримав" 6 років позбавлення волі, а також він не зможе обіймати посаду судді протягом 3 років, а усе його майно конфіскують.

Рішення набере чинності, якщо не буде апеляційної скарги.