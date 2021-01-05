Спалили автомобіль судді Івано-Франківського міського суду Ользі Бабій. Інцидент трапився в Івано-Франківську у дворі багатоповерхового будинку пізно ввечері 2 січня (після 23:50).

Докладніше про підпал

За словами Ольги Бабій, машину підпалила невідома особа. І у результаті автомобіль знищено повністю. Вона вважає це втручанням у її діяльність. Про це суддя повідомила у Вищу раду правосуддя 4 січня.

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Мовиться про автомобіль марки Nissan. Він за документами належить Ользі Бабій.

За інформацією ДСНС, внаслідок пожежі згоріла частина автомобіля Volkswagen, припаркованого поруч. За фактом інциденту 3 січня місцева поліція відкрила кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу "Умисне знищення або пошкодження майна".

Додамо, що у листопаді 2020 року Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу щодо Ольги Бабій за скаргою одного з фігурантів кримінального провадження.

Крім того, за даними ЗМІ, цивільним чоловіком Ольги Бабій є прокурор Віталій Попадюк, який також користувався авто. Тож не виключено, що таким чином хотіли нашкодити саме прокурору.

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Наслідки підпалу авто Ольги Бабій / Фото видання "Ратуша"

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