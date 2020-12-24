Касаційний кримінальний суд Верховного Суду зупинив виконання вироку генералу Віктору Назарову. Його визнали винним у катастрофі військового літака Іл-76.

Також Назарова засудили до 7 років в'язниці. Про це заявив його адвокат Михайло Турик, повідомляє "РБК-Україна".

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Суд зупинив вирок Назарову

Суд першої інстанції вирішив, що начальник штабу АТО не взяв до уваги дані про небезпеку операції та не забезпечив її безпечне проведення. До рішення Апеляційного суду Назарова вирішено було залишити на волі.

Верховний Суд прийняв до розгляду касацію і зупинив виконання вироку та ухвали Апеляційного суду,

– зазначив Турик.

Апеляційний суд Дніпропетровської області 11 грудня 2020 року відхилив апеляцію захисту генерала, і вирок набув чинності. Відповідно, упродовж декілька днів Назарова повинні були взяти під варту і доставити в колонію для відбування покарання.

Адвокат подав касацію

За словами адвоката, він подав касацію до Касаційного кримінальний суд, який 23 грудня ухвалив відповідне рішення. Також Турик додав, що і він і його підзахисний, генерал Назаров, вважають обвинувальний вирок суду незаконним, а його провину недоведеною.

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