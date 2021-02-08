Печерський суд Києва зобов'язав провести перевірку щодо законності дій НАБУ та САП за фактом оголошення Олександра Каськіва у міжнародний розшук. Каськів є фігурантом справи про розкрадання 259,2 мільйона гривень "Державної інвестиційної компанії".

Відповідне рішення ухвалив слідчий суддя Печерського суду В'ячеслав Підпалий ще 25 січня. Про це виданню розповіли джерела в антикорупційних органах.

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Суддя фактично зобов'язав генпрокурора зробити певну дію: за результатами розгляду цього клопотання зобов'язати Департамент міжнародно-правового співробітництва та повернення активів Офісу генпрокурора провести цю перевірку,

– мовиться у повідомленні.

САП оскаржить таке рішення у Вищому антикорупційному суді. Засідання мало відбутися ще 5 лютого, але тоді з Печерського суду не надійшли матеріали. Наступна дата – 16 лютого.

Що відомо про Олександра Каськіва

Олександр є рідним братом ексглави Державного агентства з інвестицій та управління національними проєктами України часів президента-втікача Віктора Януковича Владислава Каськіва.

У 2018 році Олександра Каськів оголосили у розшук.

Згодом суд заочно арештував підозрюваного.

Зверніть увагу! Владислав Каськів підписав фіктивну угоду про будівництво в Криму терміналу скрапленого газу за мільярд доларів. Договір на камери укладали з нібито іспанською кампанією. Згодом, виявилося, що чоловік, який ставив підпис від іспанської сторони, насправді був лижним інструктором.