Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження на Венедіктову через годинник Hublot, – активіст

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у справі очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової. Стосується воно годинника марки Hublot, який вона не задекларувала.
Джерело: фейсбук Олександра Лємєнова
За словами юриста й експерта у сфері антикорупційної політики, громадського активіста Лємєнова, кримінальне провадження відкрили за статтею про незаконне використання службовою особою товарних знаків.
Читайте також "Годинники Венедіктової": генпрокурорка заявила про конфлікт інтересів у справі НАБУ
І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов'язавши слідчих ДБР відкрити провадження,
– розповів Лємєнов.
Громадський активіст додав, що звернувся з листом в компанію Hublot як власника марки.Довідка. У декларації чиновники повинні вказувати цінне рухоме майно, зокрема ювелірні прикраси, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів (для декларації за 2019 рік це 192 100 гривень).