Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у справі очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової. Стосується воно годинника марки Hublot, який вона не задекларувала.

Джерело: фейсбук Олександра Лємєнова За словами юриста й експерта у сфері антикорупційної політики, громадського активіста Лємєнова, кримінальне провадження відкрили за статтею про незаконне використання службовою особою товарних знаків. Читайте також "Годинники Венедіктової": генпрокурорка заявила про конфлікт інтересів у справі НАБУ Чому Венедіктова порушила закон Юрист нагадав, що глава Офісу генпрокурора прийшла на одне із засідань з годинником Hublot, який забула задекларувати в останні звітні роки.

в останні звітні роки. Хоча у 2016 році годинник за більше ніж 10 тисяч євро таки був в деклараціях. Однак потім глава Офісу генпрокуратури про нього офіційно "забула", але по факту носила на руці.

таки був в деклараціях. Однак потім глава Офісу генпрокуратури про нього офіційно "забула", але по факту носила на руці. Згодом Венедіктова у науково-експертному інституті "оформила" документ, який підтверджує статус підробки цінного швейцарського годинника.

цінного швейцарського годинника. Після цього Лємєнов влітку 2020 року подав заяву про злочин. Однак тоді йому відмовили у внесенні його до Єдиного державного реєстру. Активіст не здався і підготував заяву у суд. І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов'язавши слідчих ДБР відкрити провадження,

– розповів Лємєнов. Громадський активіст додав, що звернувся з листом в компанію Hublot як власника марки. Довідка. У декларації чиновники повинні вказувати цінне рухоме майно, зокрема ювелірні прикраси, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів (для декларації за 2019 рік це 192 100 гривень).

Витяг з ЄРДР / Фото з фейсбуку Олександра Лємєнова