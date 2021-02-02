Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження на Венедіктову через годинник Hublot, – активіст
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження у справі очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової. Стосується воно годинника марки Hublot, який вона не задекларувала.
Джерело: фейсбук Олександра Лємєнова
За словами юриста й експерта у сфері антикорупційної політики, громадського активіста Лємєнова, кримінальне провадження відкрили за статтею про незаконне використання службовою особою товарних знаків.
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Чому Венедіктова порушила закон
- Юрист нагадав, що глава Офісу генпрокурора прийшла на одне із засідань з годинником Hublot, який забула задекларувати в останні звітні роки.
- Хоча у 2016 році годинник за більше ніж 10 тисяч євро таки був в деклараціях. Однак потім глава Офісу генпрокуратури про нього офіційно "забула", але по факту носила на руці.
- Згодом Венедіктова у науково-експертному інституті "оформила" документ, який підтверджує статус підробки цінного швейцарського годинника.
- Після цього Лємєнов влітку 2020 року подав заяву про злочин. Однак тоді йому відмовили у внесенні його до Єдиного державного реєстру. Активіст не здався і підготував заяву у суд.
І служитель Феміди виніс рішення в нашу користь, зобов'язавши слідчих ДБР відкрити провадження,
– розповів Лємєнов.
Громадський активіст додав, що звернувся з листом в компанію Hublot як власника марки.
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