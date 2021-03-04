Суд буде зобов'язаний скасувати вирок Стерненку, – адвокат Найєм про апеляцію

Джерело:24 канал
Суд апеляційної інстанції буде зобов'язаний скасувати вирок одеському активісту Сергію Стерненку. Найголовніша причина – немає жодних підстав для його ув'язнення.
Це у програмі "Між іншим" заявив адвокат Масі Найєм. Він зауважив, що, на жаль, немає юридичних інструментів для того, щоб провести засідання у Києві, а не Одесі.
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"Я впевнений, що суд апеляційної інстанції буде зобов'язаний скасувати цей вирок. Там немає підстав, такої події не було. Сергій не винен у цій справі – для мене це 100% зрозуміло", – запевнив Найєм.
За його словами, усі матеріали доводять, що за такими доказами неможливо звинувачувати Сергія.
Апеляція скасує вирок, якщо вона буде діяти законно,
– додав адвокат.
Також Найєм наголосив, що ніхто не очікував настільки масштабних протестів на підтримку Стерненка. Він висловив сподівання, що позиція українців у якийсь спосіб вплине на тих, хто приймає рішення.
"Активісти збираються на 8 чи 9 березня. Якщо тоді знову не буде реакції президента, то це може призвести до насильства", – припустив Найєм.
Адвокати досі готують апеляційну скаргу. Однак Найєм запевнив, що спішити – немає сенсу.
"Треба пояснити суспільству, що протягом 30 днів матеріали справи в апеляцію не будуть передані, навіть якщо ми подамо апеляційну скаргу сьогодні. Такий порядок", – сказав він.
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Найєм зазначив, що після 30-денного терміну суд зобов'язаний протягом 3 днів передати матеріали в Апеляційний суд, тільки тоді призначать розгляд.
"Приблизно 25 – 28 березня буде зрозуміло, коли відбудеться засідання щодо апеляції", – підсумував адвокат.
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