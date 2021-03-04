Суд апеляційної інстанції буде зобов'язаний скасувати вирок одеському активісту Сергію Стерненку. Найголовніша причина – немає жодних підстав для його ув'язнення.

Це у програмі "Між іншим" заявив адвокат Масі Найєм. Він зауважив, що, на жаль, немає юридичних інструментів для того, щоб провести засідання у Києві, а не Одесі.

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"Я впевнений, що суд апеляційної інстанції буде зобов'язаний скасувати цей вирок. Там немає підстав, такої події не було. Сергій не винен у цій справі – для мене це 100% зрозуміло", – запевнив Найєм.

За його словами, усі матеріали доводять, що за такими доказами неможливо звинувачувати Сергія.

Апеляція скасує вирок, якщо вона буде діяти законно,

– додав адвокат.

Також Найєм наголосив, що ніхто не очікував настільки масштабних протестів на підтримку Стерненка. Він висловив сподівання, що позиція українців у якийсь спосіб вплине на тих, хто приймає рішення.

"Активісти збираються на 8 чи 9 березня. Якщо тоді знову не буде реакції президента, то це може призвести до насильства", – припустив Найєм.

Чому апеляційну скаргу досі не подали

Адвокати досі готують апеляційну скаргу. Однак Найєм запевнив, що спішити – немає сенсу.

"Треба пояснити суспільству, що протягом 30 днів матеріали справи в апеляцію не будуть передані, навіть якщо ми подамо апеляційну скаргу сьогодні. Такий порядок", – сказав він.

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Найєм зазначив, що після 30-денного терміну суд зобов'язаний протягом 3 днів передати матеріали в Апеляційний суд, тільки тоді призначать розгляд.

"Приблизно 25 – 28 березня буде зрозуміло, коли відбудеться засідання щодо апеляції", – підсумував адвокат.

Найєм розповів деталі щодо апеляції у справі Стерненка: відео

Стерненка засудили: коротко про головне

Сергія Стерненка засудили до 7 років 3 місяців в'язниці. Також, згідно з рішення суду, конфіскують майно.

Стерненка звинуватили нібито у викраденні ексдепутата райради Сергія Щербича та крадіжці 300 гривень.

Вирок обурив суспільство – люди в різних містах вийшли на масові протести. На Банковій навіть трапились сутички, у яких постраждали приблизно 40 людей.

Активісти оголосили безстрокову акцію.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу