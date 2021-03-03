Суд завернув позов Тупицького щодо його відсторонення Зеленським

Касаційний адміністративний суд залишив без руху позов Олександра Тупицького. Він намагався вдруге оскаржити його відсторонення з посади глави Констиутційного Суду.
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду завернув позов, у якому Тупицький хотів оскаржити указ президента Володимира Зеленського від 29 грудня 2020 року.
Важливо Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ
Чому суд не прийняв позов Тупицького
- Зазначили, що для звернення до суду у таких справах встановлюють місячний термін. Тобто позивач звернувся 26 лютого, а строк оскарження закінчився 29 січня.
- Тому Касаційний суд дав Тупицькому 10 днів для усунення недоліків позову.
Це вже не перше звернення Тупицького
Суддя раніше вже звертався з позовом. Однак 3 лютого Верховний Суд теж відмовив у відкритті провадження, адже позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Такі справи – повноваження КСУ.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- У грудні 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького на 2 місяці з посади.
- Річ у тім, що суддя фігурує у справі про підкуп свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Провадження стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині. Тупицькому у січні вручили підозру.
- Тупицький обурився та продовжив ходити на роботу, попри те, що його туди не пускали.
- 26 лютого президент знову відсторонив суддю на місяць.
Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу