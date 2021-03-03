Суд завернув позов Тупицького щодо його відсторонення Зеленським

3 березня 2021 , 16:55
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Джерело:

Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд залишив без руху позов Олександра Тупицького. Він намагався вдруге оскаржити його відсторонення з посади глави Констиутційного Суду.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду завернув позов, у якому Тупицький хотів оскаржити указ президента Володимира Зеленського від 29 грудня 2020 року.

Важливо Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ

Чому суд не прийняв позов Тупицького

  • Зазначили, що для звернення до суду у таких справах встановлюють місячний термін. Тобто позивач звернувся 26 лютого, а строк оскарження закінчився 29 січня.
  • Тому Касаційний суд дав Тупицькому 10 днів для усунення недоліків позову.

Це вже не перше звернення Тупицького

Суддя раніше вже звертався з позовом. Однак 3 лютого Верховний Суд теж відмовив у відкритті провадження, адже позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Такі справи – повноваження КСУ.

Відсторонення Тупицького: що відомо

  • У грудні 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького на 2 місяці з посади.
  • Річ у тім, що суддя фігурує у справі про підкуп свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Провадження стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині. Тупицькому у січні вручили підозру.
  • Тупицький обурився та продовжив ходити на роботу, попри те, що його туди не пускали.
  • 26 лютого президент знову відсторонив суддю на місяць.


Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу