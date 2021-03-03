Суд завернув позов Тупицького щодо його відсторонення Зеленським

Касаційний адміністративний суд залишив без руху позов Олександра Тупицького. Він намагався вдруге оскаржити його відсторонення з посади глави Констиутційного Суду.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду завернув позов, у якому Тупицький хотів оскаржити указ президента Володимира Зеленського від 29 грудня 2020 року.

Важливо Зеленський знову відсторонив Тупицького від посади глави КСУ

Чому суд не прийняв позов Тупицького

Зазначили, що для звернення до суду у таких справах встановлюють місячний термін. Тобто позивач звернувся 26 лютого, а строк оскарження закінчився 29 січня.

Тому Касаційний суд дав Тупицькому 10 днів для усунення недоліків позову.

Це вже не перше звернення Тупицького

Суддя раніше вже звертався з позовом. Однак 3 лютого Верховний Суд теж відмовив у відкритті провадження, адже позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства. Такі справи – повноваження КСУ.

Відсторонення Тупицького: що відомо

У грудні 2020 року Зеленський відсторонив Тупицького на 2 місяці з посади.

Річ у тім, що суддя фігурує у справі про підкуп свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Провадження стосується приватизації Зуївського енергомеханічного заводу на Донеччині. Тупицькому у січні вручили підозру.

Тупицький обурився та продовжив ходити на роботу, попри те, що його туди не пускали.

26 лютого президент знову відсторонив суддю на місяць.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу