Директорка та адміністратор: суд залишив під вартою підозрюваних у справі про пожежу у Харкові

12 лютого 2021 , 09:43
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Джерело:

Харків Times

Ольга Кравченко та Ігор Мирончук – підозрювані у справі про пожежу у пансіоні для літніх людей "Золотий час" – залишаться під вартою. Рішення ухвалив апеляційний суд Харкова.

Скарги ще 2 підозрюваних суд розгляне до кінця лютого. Вочевидь, мовиться про власника згорілого пансіону Славіка Акопяна та орендаря будинку "Золотого часу" В'ячеслава Кравченка.

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Що відомо про апеляцію Кравченко

  • Ольга Кравченко – директорка пансіону "Золотий час".
  • У розгляді апеляції Кравченко взяла участь у режимі відеоконференції. Вона вийшла на зв'язок із СІЗО.
  • Адвокат просив змінити запобіжний захід Кравченко на цілодобовий домашній арешт або відпустити підозрювану під заставу.
  • Захист наполягав, що немає жодних ризиків від перебування жінки поза стінами СІЗО.
  • Окрім того, адвокат заявив, що Кравченко нібито сама постраждала через недобросовісного власника помешкання. Мовиться про будівлю "Золотого часу", яку підозрювана орендувала.
  • Адвокат також зауважив, що Кравченко нещодавно зробили операцію на коліні. Наразі вона ходить лише на милицях.
  • Водночас прокурор заявив: саме підозрювана керувала будинком для літніх людей. Вона не зробила нічого, щоб зробити приміщення безпечним.
  • Суд ухвалив рішення не задовільняти апеляційну скаргу Кравченко.

Що відомо про апеляцію Мирончука

  • Ігор Мирончук – адміністратор у "Золотому часу".
  • В апеляції адвокати просили замінити утримування під вартою домашнім арештом.
  • Захисники наполягали, що Мирончук нібито не мав доступу до грошей"Золотого часу", тому не міг ухвалювати важливі рішення. Зокрема, щодо пожежної безпеки.
  • Адвокат назвав Мирончука колишнім наркозалежним, якого Кравченко безсоромно використала.
  • Окрім того, аргументом для домашнього арешту захисники назвали те, що Мирончук добровільно співпрацював зі слідством і сам прийшов до поліції.
  • Водночас прокурори назвали обраний запобіжний захід справедливим та обґрунтованим. За даними слідчих, саме Мирончук віддав розпорядження щодо функціонування пансіону. Він мав усі необхідні повноваження, а також – доступ до грошей "Золотого часу".

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