Директорка та адміністратор: суд залишив під вартою підозрюваних у справі про пожежу у Харкові
Ольга Кравченко та Ігор Мирончук – підозрювані у справі про пожежу у пансіоні для літніх людей "Золотий час" – залишаться під вартою. Рішення ухвалив апеляційний суд Харкова.
Джерело:Харків Times
Скарги ще 2 підозрюваних суд розгляне до кінця лютого. Вочевидь, мовиться про власника згорілого пансіону Славіка Акопяна та орендаря будинку "Золотого часу" В'ячеслава Кравченка.
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Що відомо про апеляцію Кравченко
- Ольга Кравченко – директорка пансіону "Золотий час".
- Київський районний суд Харкова 23 січня обрав їй запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою.
- У розгляді апеляції Кравченко взяла участь у режимі відеоконференції. Вона вийшла на зв'язок із СІЗО.
- Адвокат просив змінити запобіжний захід Кравченко на цілодобовий домашній арешт або відпустити підозрювану під заставу.
- Захист наполягав, що немає жодних ризиків від перебування жінки поза стінами СІЗО.
- Окрім того, адвокат заявив, що Кравченко нібито сама постраждала через недобросовісного власника помешкання. Мовиться про будівлю "Золотого часу", яку підозрювана орендувала.
- Адвокат також зауважив, що Кравченко нещодавно зробили операцію на коліні. Наразі вона ходить лише на милицях.
- Водночас прокурор заявив: саме підозрювана керувала будинком для літніх людей. Вона не зробила нічого, щоб зробити приміщення безпечним.
- Суд ухвалив рішення не задовільняти апеляційну скаргу Кравченко.
Що відомо про апеляцію Мирончука
- Ігор Мирончук – адміністратор у "Золотому часу".
- Суд 23 січня також обрав йому запобіжний захід у вигляді 2 місяців під вартою.
- В апеляції адвокати просили замінити утримування під вартою домашнім арештом.
- Захисники наполягали, що Мирончук нібито не мав доступу до грошей"Золотого часу", тому не міг ухвалювати важливі рішення. Зокрема, щодо пожежної безпеки.
- Адвокат назвав Мирончука колишнім наркозалежним, якого Кравченко безсоромно використала.
- Окрім того, аргументом для домашнього арешту захисники назвали те, що Мирончук добровільно співпрацював зі слідством і сам прийшов до поліції.
- Водночас прокурори назвали обраний запобіжний захід справедливим та обґрунтованим. За даними слідчих, саме Мирончук віддав розпорядження щодо функціонування пансіону. Він мав усі необхідні повноваження, а також – доступ до грошей "Золотого часу".
Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо
- Пожежа у пансіоні для літніх людей "Золотий час" спалахнула 21 січня.
- У вогні загинули 16 людей.
- 22 січня до Харкова прибув президент Володимир Зеленський. Він відвідав постраждалих та наголосив на необхідності реформувати глобальну систему.
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