Суд залишив під арештом Антоненка, попри підозру на COVID-19
Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка. І це попри те, що у підозрюваного нещодавно суттєво погіршилося самопочуття.
Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 17 грудня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Суд відмовив у задоволенні клопотання захисту про необхідність зміни запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.
Що відомо про стан здоров'я Антоненка
- Сторона захисту наголосила, що в одного з адвокатів Антоненка є підтверджений діагноз COVID-19, інший адвокат наразі перебуває на самоізоляції й очікує результати тесту.
- Адвокат Антоненка зауважив, що окрім хронічних захворювань, його підзахисний також має ризики захворіти на коронавірус.
- Суд також допитав як свідка медика, який надав свідчення щодо здоров'я Антоненка. Лікар наголосив, що стан Антоненка може погіршитися.
- Сторона обвинувачення заявила, що в СІЗО є медична частина, яка може надати допомогу, і що немає підстав задовольняти клопотання.
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Андрій Антоненко вже майже рік перебуває за ґратами. Торік 12 грудня правоохоронці затримали його, а також Юлію Кузьменко і Яну Дугарь за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року.
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