Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка. І це попри те, що у підозрюваного нещодавно суттєво погіршилося самопочуття.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні 17 грудня. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Суд відмовив у задоволенні клопотання захисту про необхідність зміни запобіжного заходу через погіршення стану здоров'я та підозру на COVID-19.

Що відомо про стан здоров'я Антоненка

Сторона захисту наголосила, що в одного з адвокатів Антоненка є підтверджений діагноз COVID-19 , інший адвокат наразі перебуває на самоізоляції й очікує результати тесту.

Антоненка є , інший адвокат наразі перебуває на самоізоляції й очікує результати тесту. Адвокат Антоненка зауважив, що окрім хронічних захворювань, його підзахисний також має ризики захворіти на коронавірус.

Суд також допитав як свідка медика, який надав свідчення щодо здоров'я Антоненка. Лікар наголосив, що стан Антоненка може погіршитися.

Сторона обвинувачення заявила, що в СІЗО є медична частина, яка може надати допомогу, і що немає підстав задовольняти клопотання.

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Андрій Антоненко вже майже рік перебуває за ґратами. Торік 12 грудня правоохоронці затримали його, а також Юлію Кузьменко і Яну Дугарь за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета у липні 2016 року.

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