Шевченківський райсуд залишив під вартою підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка. Захист просив змінити запобіжний захід через проблеми зі здоров'ям Антоненка.

У Антоненка також захворіла дружина

У Антоненка, наголошували захисники є, зокрема, проблеми з серцево-судинною системою. Про це інформує Укрінформ.

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Стан здоров'я чоловіка погіршився саме у СІЗО. Також нещодавно захворіла і дружина підозрюваного, тому немає кому доглядати дітей.

Антоненко – публічна особа, він не має можливості переховуватися, зокрема, в Україні, бо, серед іншого, про нього знає велика кількість людей,

– зауважив адвокат Станіслав Кулик.

Служителі Феміди клопотання адвокатів відхилили.

Розгляд справи перенесли на 2 лютого

Через неявку одного з захисників розгляд справи підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета відклали до 2 лютого. Саме у цей день планують почати вивчення матеріалів.

Антоненко впевнений, що слідчі вигадають нові історії

Зазначимо, що раніше у Києві давав свідчення білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар. Його інформація стосується записів, що свідчать про організацію вбивства Шеремета білоруськими спецслужбами. Хоча сам Антоненко впевнений, що це свідчить про його невинуватість, українські правоохоронці так не вважають.

Я не здивований, що після цього всього вони почнуть вигадувати якісь історії. Що потім буде: ізраїльський Моссад чи ЦРУ?

– сказав у суді Антоненко.

Захист Антоненка наголошує, у справі немає жодних фактів про зв'язок підозрюваного з білоруськими спецслужбами.