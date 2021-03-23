Суд залишив Андрія Антоненка під вартою
Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід 3 обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета до 21 травня. Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під домашнім арештом, щодо Яни Дугарь й надалі діятиме запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Джерело:24 канал
Відповідне рішення суд прийняв 23 березня, задовільнивши клопотання сторони звинувачення про продовження запобіжного заходу для фігурантів справи.
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Позиції захисту та обвинувачення
Захист просив про зміну запобіжного заходу для Антоненка та Кузьменко на взяття на поруки. Однак суд вирішив не задовольняти ці клопотання.
Прокурор у справі Михайло Тішин зазначив, що відпускати підозрюваних не можна, "оскільки й у випадку Кузьменко, і у випадку Антоненка є багато ризиків".
Натомість усім 3 фігурантам продовжили запобіжки
- Андрія Антоненка залишили під вартою;
- Юлія Кузьменко й надалі перебуватиме під домашнім арештом;
- щодо Яни Дугарь діятиме запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Запобіжні заходи продовжили ще 2 місяці – до 21 травня.
На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, відповідно до законодавства, ще можна подати апеляцію.
Наступне судове засідання відбудеться 30 березня, о 14.00.
Що відомо про засідання суду
- Суд 23 березня досліджував 4 том матеріалів справи. Зокрема, вивчали матеріали проведених в рамках досудового розслідування експериментальних вибухів. На засіданні був присутній і Антоненко.
- На попереднє його не доставили через спалах коронавірусу серед співробітників Нацгвардії, які мали конвоювати чоловіка.
- Крім того, за декілька годин до засідання під будівлею суду з'явилися десятки правоохоронців.
Справа Шеремета: основне
- Співака Андрія Антоненка (псевдонім Riffmaster) підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
- Він вже понад рік перебуває у СІЗО, через що отримав суттєві проблеми зі здоров'ям.
- Адвокати неодноразово просили про пом'якшення запобіжного заходу, але суд регулярно в цьому відмовляє. Востаннє звернення відхилили 10 лютого.
- Іншим 2 підозрюваним – Яні Дугарь та Юлії Кузьменко – обрали м'якші запобіжні заходи: Кузьменко перебуває під домашнім арештом, а Дугарь має визначені судом зобов'язання.
- На підтримку підозрюваних регулярно проводять акції протесту.
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