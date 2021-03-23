Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід 3 обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета до 21 травня. Андрія Антоненка залишили під вартою, Юлію Кузьменко – під домашнім арештом, щодо Яни Дугарь й надалі діятиме запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне рішення суд прийняв 23 березня, задовільнивши клопотання сторони звинувачення про продовження запобіжного заходу для фігурантів справи.

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Позиції захисту та обвинувачення

Захист просив про зміну запобіжного заходу для Антоненка та Кузьменко на взяття на поруки. Однак суд вирішив не задовольняти ці клопотання.

Прокурор у справі Михайло Тішин зазначив, що відпускати підозрюваних не можна, "оскільки й у випадку Кузьменко, і у випадку Антоненка є багато ризиків".

Натомість усім 3 фігурантам продовжили запобіжки

Андрія Антоненка залишили під вартою;

залишили під вартою; Юлія Кузьменко й надалі перебуватиме під домашнім арештом;

й надалі перебуватиме під домашнім арештом; щодо Яни Дугарь діятиме запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Запобіжні заходи продовжили ще 2 місяці – до 21 травня.

На рішення суду про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Антоненка, відповідно до законодавства, ще можна подати апеляцію.

Наступне судове засідання відбудеться 30 березня, о 14.00.

Що відомо про засідання суду

Суд 23 березня досліджував 4 том матеріалів справи. Зокрема, вивчали матеріали проведених в рамках досудового розслідування експериментальних вибухів . На засіданні був присутній і Антоненко.

проведених в рамках досудового розслідування . На засіданні був присутній і Антоненко. На попереднє його не доставили через спалах коронавірусу серед співробітників Нацгвардії, які мали конвоювати чоловіка.

Крім того, під будівлею суду з'явилися десятки правоохоронців. за декілька годин до засідання

Справа Шеремета: основне