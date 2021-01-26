Окружний адмінсуд Києва заборонив Київській міській держадміністрації відзначати річниці днів народжень деяких українських діячів. Серед них – Юрій Липа, Володимир Кубійович, Улас Самчук та інші.

Джерело: Окружний адмінсуд Києва

Відповідне рішення суд ухвалив 19 січня за позовом скандального ексзаступника голови Адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова.

Читайте також У мережі оприлюднили архівні документи УПА, які знайшли у лісовій схованці: що там написано

Заборона стосується святкування пам'ятних дат і ювілеїв 8 історичних діячів:

полковника Армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці;

полковника Української повстанської армії Василя Левковича;

полковника УПА Василя Сидора;

полковника УПА Василя Галаси;

письменника і журналіста Уласа Самчука;

письменника і політика Юрія Липи;

українського вченого і редактора "Енциклопедії українознавства" Володимира Кубійовича;

голови Проводу Організації українських націоналістів Андрія Мельника.

Позиція Портнова

Чиновник часів Януковича Андрій Портнов у своєму позові зазначив, що Юрій Липа начебто "відомий своїми антисемітськими висловлюваннями та закликами". Решту згаданих діячів проросійський Портнов звинуватив у начебто "тісній співпраці з німецькими нацистами". У своїх заявах Портнов послався на Закон про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів в Україні.

Інформацію про власний позов та рішення суду Портнов підтвердив у своєму телеграм-каналі. Він, зокрема, звинуватив українських патріотів у причетності до Голокосту та нібито співпраці з нацистами.

"Суд скасував за моїм позовом раніше припинене рішення Київради про відзначення пам'ятних дат осіб, причетних до Голокосту, співпраці з нацистами і військових злочинів. Судовий процес проходив майже рік. Позов задоволений в повному обсязі", – написав Портнов.

Цікаво Суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії щодо Євромайдану за позовом Портнова: деталі

Що відповіли у КМДА

Пам'ятні дати обирали, відштовхуючись від списку, який є в Українському інституті національної пам'яті. Їхнє рішення було спрямоване на розвиток історичної свідомості українців та збереження національної пам’яті.

У КМДА нагадали, що заборона стосується пам'ятних дат, які мали відзначати ще у 2020 році. Їх список затвердили ще в лютому минулого року. Тоді ж Портнов відразу подав позов про їхню заборону. Суддя Окружного адмінсуду задовольнила заяву про забезпечення цього позову. Відповідно, було заблоковано святкування цих пам'ятних дат. Водночас теперішнім рішенням суд остаточно заборонив їх відзначення.

Реакція представників львівської влади на позов Портнова

Депутат Львівської міської ради Євген Бойко на своїй сторінці у фейсбуці заявив, що тепер про українських діячів варто говорити ще більше.

Ми говоритимемо про них тільки частіше: Улас Самчук, Юрій Липа, Андрій Мельник, Володимир Кубійович та Небесна Сотня ніколи не зникнуть з публічного простору Львова. Навіть, якщо у цьому зацікавлений агент ФСБ Андрій Портнов,

– наголосив Бойко.

Бойко також додав, що наступного тижня, з 1 лютого, усі школи Львова проведуть відкриті просвітницькі уроки про видатних українців.