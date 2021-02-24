Суд заблокував доступ до телеграм-каналів, які підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії

Київський районний суд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій заблокувати доступ до декількох телеграм-каналів. Мова йде про ресурси, які Служба безпеки України раніше звинуватила у дестабілізації ситуації в країні.

Доступ до них буде закритий до скасування рішення суддів про арешт на майнові права інтелектуальної власності цих каналів.

Читайте також Дубінський став на захист телеграм-каналів, які працюють на спецслужби Росії

Деталі блокування телеграм-каналів

Зокрема, суд Харкова ухвалив рішення заблокувати доступ до телеграм-каналів "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".

Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України, зобов'язали закрити доступ до цих ресурсів.

Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів з дня її оголошення.

Що цьому передувало