Суд заблокував доступ до телеграм-каналів, які підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії

24 лютого 2021 , 22:40
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Джерело:

НКРЗІ

Київський районний суд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій заблокувати доступ до декількох телеграм-каналів. Мова йде про ресурси, які Служба безпеки України раніше звинуватила у дестабілізації ситуації в країні.

Доступ до них буде закритий до скасування рішення суддів про арешт на майнові права інтелектуальної власності цих каналів.

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Деталі блокування телеграм-каналів

Зокрема, суд Харкова ухвалив рішення заблокувати доступ до телеграм-каналів "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".

Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України, зобов'язали закрити доступ до цих ресурсів.

Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів з дня її оголошення.

Що цьому передувало

  • Раніше СБУ заявила про викриття масштабної агентурної мережі, яка залучала українців до створення та адміністрування телеканалів-каналів, які дестабілізували ситуацію в країні.
  • Зокрема, мова йде про такі канали: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" тощо.
  • Матеріали, які поширювали у цих телеграм-каналах, були спрямовані на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації.
  • Правоохоронці ідентифікували 50 замовників, які платили за публікацію матеріалів. Двох фігурантів справи затримали, їм повідомили про підозру у державній зраді.