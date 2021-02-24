Суд заблокував доступ до телеграм-каналів, які підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії

Джерело:НКРЗІ
Київський районний суд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій заблокувати доступ до декількох телеграм-каналів. Мова йде про ресурси, які Служба безпеки України раніше звинуватила у дестабілізації ситуації в країні.
Доступ до них буде закритий до скасування рішення суддів про арешт на майнові права інтелектуальної власності цих каналів.
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Зокрема, суд Харкова ухвалив рішення заблокувати доступ до телеграм-каналів "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".
Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України, зобов'язали закрити доступ до цих ресурсів.
Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів з дня її оголошення.