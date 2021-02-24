Суд заблокував доступ до телеграм-каналів, які підозрюють у зв'язках зі спецслужбами Росії
Київський районний суд Харкова зобов'язав інтернет-провайдерів, операторів та провайдерів телекомунікацій заблокувати доступ до декількох телеграм-каналів. Мова йде про ресурси, які Служба безпеки України раніше звинуватила у дестабілізації ситуації в країні.
Джерело:НКРЗІ
Доступ до них буде закритий до скасування рішення суддів про арешт на майнові права інтелектуальної власності цих каналів.
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Деталі блокування телеграм-каналів
Зокрема, суд Харкова ухвалив рішення заблокувати доступ до телеграм-каналів "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница".
Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України, зобов'язали закрити доступ до цих ресурсів.
Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів з дня її оголошення.
Що цьому передувало
- Раніше СБУ заявила про викриття масштабної агентурної мережі, яка залучала українців до створення та адміністрування телеканалів-каналів, які дестабілізували ситуацію в країні.
- Зокрема, мова йде про такі канали: "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков" тощо.
- Матеріали, які поширювали у цих телеграм-каналах, були спрямовані на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації.
- Правоохоронці ідентифікували 50 замовників, які платили за публікацію матеріалів. Двох фігурантів справи затримали, їм повідомили про підозру у державній зраді.
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