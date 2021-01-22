Київський районний суд Одеси 23 січня обрав запобіжний захід одеситу Дмитру Пономаренку, якого підозрюють у подвійному вбивстві. Саме він 20 січня гуляв по місту з відрізаною головою батька.

Чоловіка тиматимуть під вартою протягом 2 місяців. Він не матиме права внести заставу, повідомляє "Думская".

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Підозрюваний зізнався у злочині. Він сказав, що шкодкє та попросив відправити його до в'язниці. Попри це

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