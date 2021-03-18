Суд виправдав екснардепа Пашинського

Васильківський міськрайонний суд Київщини виправдав екснардепа Сергія Пашинського. Його підозрювали у пораненні В'ячеслава Хімікуса в 2016 році.

За даними суду, обвинувачення не довело провину Пашинського. Сам політик після рішення суду заявив, що повністю виправданий.

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Прокурор у справі Рябошапка навмисне кваліфікував інцидент за статтею 121, знаючи, що там немає складу злочину. Він це зробив, щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і засадити мене в СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув'язнення,

– заявив екснардеп.

Він наголосив, що його виправдання – це, мовляв, перший крок в очищенні імені від брехні, яка була "інспірована Росією".

До речі, суд також вирішив повернути Пашинському його пістолет.

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