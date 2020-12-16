Бойовика зведених російсько-окупаційних угрупувань залишили без реального терміну ув'язнення. 16 грудня судді визнали його винним у вчиненні тяжких злочинів, але до в'язниці він не потрапив.

Про засудження терориста, який брав участь у бойових діях проти українських військових, повідомили у пресслужбі прокуратури Луганської області. Вкрай м'яке покарання судді обрали злочинцю через те, що він визнав свою провину.

Дивіться також Відібрали мільйон: у Києві невідомі у балаклавах пограбували жінку

Також терорист нібито сприяв слідчим та викрив своїх спільників.

Неповнолітній бойовик

За даними слідчих, зловмисник приєднався до лав окупаційних військ ще у 2014 році, коли йому виповнилося 17. Росіян той факт, що воювати за них буде неповнолітній, що є суворим порушенням норм ведення війни, ніяк не хвилював.

На початку агресії окупанти широко залучали дітей для участі в бойових діях – аби звинувачувати ЗСУ у загибелі підлітків, видаючи їх за некомбатантів.

Ставив розтяжки

Спочатку бойовик чергував на блокпостах та в розташуванні батальйону "Привид". Потім – перейшов до "міліції" та значився у батальйоні територіальної оборони та мотострілецькій бригаді.



Терорист у формі армії РФ / Фото пресслужби прокуратури Луганської області

Був злочинець і розвідником у окупантів. На завданнях він спостерігав за позиціями військ ЗСУ та збирав інформацію про їх переміщення. Крім того, терорист брав участь у встановленні розтяжок.

Умовне покарання

Відмовлятися від служби на Росію чоловік, судячи з усього, не збирався.

У жовтні 2020 його затримали під час спроби перетину лінії розмежування поза пунктами пропуску. Він намагався потрапити до родичів.

За скоєні злочини бойовика засудили до 5 років позбавлення волі, але замінили відбування терміну ув'язнення на 2 роки умовного покарання.