Суд відпустив 8 підозрюваних у причетності до вбивства Окуєвої

Підозрюваних у причетності до вбивства ветеранки війни на Донбасі Аміни Окуєвої та низки інших гучних замовних вбивств не тримають під вартою. Такі рішення ухвалив суд.

Джерело: "Українська правда"

Щонайменше вісьмох людей, яких слідство вважає причетними до банди, що вчиняла гучні злочини, не тримають під вартою. Про це свідчать оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових рішень ухвали суду.

Нагадаємо, у грудні 2020 На місці вбивства Аміни Окуєвої у Глевасі відкрили меморіал: фото, відео

У яких злочинах підозрюють учасників групи, яких випустив суд

Учасників бандформування підозрюють у причетності до вбивств:

Бізнесмена Костянтина Хоруженка у 2014 році.

Директора компанії "Caparol Україна" Павла Заможного у 2016 році (його розстріляли з вогнепальної зброї.).

Активістки та ветеранки війни на Донбасі Аміни Окуєвої у 2017 році (біля Глевахи обстріляли її автомобіль).

Начальника відділу реклами столичного метрополітену Павла Міленького у 2019 році (зарізали ножем у спину).

Цей перелік не повний, у судових рішеннях згадують і про справу 2013 року. За версією слідства, більшість злочинів вчинені через конфлікти у бізнесі.

Хто з угруповання вийшов на волю, а хто досі під вартою

Ігор Редькін, якого правоохоронці вважають організатором банди: у січні 2021 року суд продовжив йому термін тримання під вартою.

якого правоохоронці вважають організатором банди: у січні 2021 року суд продовжив йому термін тримання під вартою. Андрій Кравченко: 9 грудня 2020 року сплив строк арешту в справі 2016 року. Рішень про продовження цього арешту в реєстрі немає. У справі 2013 року, в якій Кравченко теж підозрюваний, 29 грудня суд чоловіка не ув'язнив.

9 грудня 2020 року сплив строк арешту в справі 2016 року. Рішень про продовження цього арешту в реєстрі немає. У справі 2013 року, в якій Кравченко теж підозрюваний, 29 грудня суд чоловіка не ув'язнив. Того ж дня, 29 грудня, суд відмовився арештувати ще 3 фігурантів справи 2013 року. Чи перебували вони під вартою раніше – невідомо.

У шостого фігуранта – арештований у справі 2016 року – строк тримання під вартою сплив 12 січня. По цій справі рішення немає, але у справі 2013 року його суд відправив під домашній арешт.

Ще трьох підозрюваних відправили під домашній арешт в грудні 2019. Але з весни 2020 запобіжні заходи для них не продовжували.

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