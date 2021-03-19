Касаційний адмінсуд Верховного Суду завершив розгляд однієї зі справ щодо застосування санкцій до телеканалів, підконтрольних Віктору Медведчуку. Судді не вважають, що відповідний указ президента порушує права громадян.

Розгляд справи завершили 19 березня. Позивач оскаржував указ Зеленського, яким глава держава ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Тараса Козака та низки його телеканалів.

Зверніть увагу Чи є шанси у Шарія потрапити під санкції

Суд перевіряв, чи є втрата доступу до інформаційних програм, які транслюють ці канали, порушенням прав позивача, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні пояснення сторін та дослідивши матеріали справи, суд ухвалив рішення, яким відмовив у задоволенні позовних вимог,

– наголосили у суді.

Повний текст рішення пообіцяли оприлюднити вродовж 5 робочих днів. Протягом 30 днів із дня складання повного тексту рішення позивач має право його оскаржити.

Новина доповнюється...