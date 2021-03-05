Суд відмовився скасовувати підозру Татарову

Адвокати Татарова раніше в суді заявили, що повідомлення про підозру було з порушенням норм закону. Відтак подали оскарження на вручення підозри.

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Підозру не оскаржили

У Центрі протидії корупції зазначили: таким рішенням суд стверджує: підозра Татарову вручена належним чином, а виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук мав право її підписувати. Однак саму справу можуть невдовзі закрити через закінчення термінів, кажуть в огранізації.

Погана новина. У справі завершені строки і шансів на її порятунок годі й шукати. А все завдяки Зеленському, Венедіктовій та іншим захисникам Татарова,

– написали у "Центрі протидії корупції".