Суд відмовився скасовувати підозру Татарову
Олег Татаров намагався оскаржити вручення йому підозри у корупції. Однак Шевченківський суд Києва не ухвалив рішення на його користь.
Джерело:Центр протидії корупції
Адвокати Татарова раніше в суді заявили, що повідомлення про підозру було з порушенням норм закону. Відтак подали оскарження на вручення підозри.
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Підозру не оскаржили
У Центрі протидії корупції зазначили: таким рішенням суд стверджує: підозра Татарову вручена належним чином, а виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук мав право її підписувати. Однак саму справу можуть невдовзі закрити через закінчення термінів, кажуть в огранізації.
Погана новина. У справі завершені строки і шансів на її порятунок годі й шукати. А все завдяки Зеленському, Венедіктовій та іншим захисникам Татарова,
– написали у "Центрі протидії корупції".
Справа Татарова: головне
- Олегу Татарову – заступнику глави Офісу Президента Андрія Єрмака – 18 грудня оголосили підозру в участі у корупційній схемі.
- Йдеться про розрадання майна "Укрбуду", з яким пов'язаний екснардеп Максим Микитась. Микитась заявив, що саме Татаров був посередником у передачі хабаря.
- У грудні 2020 року справу Татарова забрали від Національного антикорупційного бюро і передали до Державного бюро розслідувань.
- Татаров намагається оскаржити вручення йому підозри у суді. Водночас на судові засідання політик не приходить.
- Він вважає підозру НАБУ "особистою помстою" директора НАБУ Артема Ситника.
- Окрім того, Татаров – чиновник часів Віктора Януковича. Він був заступником начальника ГУ МВС.
- У часи Майдану він регулярно розповідав, що майданівці самі в себе стріляли, а зброї у правоохоронців не було
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