Трамп помилував Манафорта: суд відмовився повторно розглядати справу – Голос Америки

Прокурори штату Нью-Йорк не зможуть поновити у судді розгляд справи проти колишнього очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа та радника Віктора Януковича Пола Манафорта. Його 23 грудня 2020 року помилував 45-й президент США.
Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі
Таке рішення прийняв Апеляційний суд округу Нью-Йорк з огляду на те, що звинувачення висунуті Манафорту вже були предметом судового рішення федерального рівня. Колишній глава передвиборчого штабу Трампа був засуджений за фінансові та податкові злочини, зокрема, пов'язані з його діяльністю в Україні, і надання неправдивих свідчень.
До теми Трамп показав, що йому абсолютно байдуже на Україну, – експерт
9 лютого в американському Сенаті стартував судовий розгляд вже другої справи про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа цього разу за підбурювання до заколоту. Юрист з національної безпеки Бредлі Мосс розповів, що найсильніші аргументи проти Дональда Трампа це його слова, але це також його найсильніший захист через те, як не зв'язно він говорить.
У компанії Facebook заявили, що блокуватимуть неправдиві публікації щодо вакцини проти COVID-19 та інші вакцини. Такими, що не відповідають дійсності, вважатимуться твердження, що вакцини викликають аутизм у дітей, чи що безпечніше заразитись коронавірусом, перехворіти, аніж отримати вакцину.Довідка. Вже в лютому Україна має отримати 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax. За його словами, вакцинація – це квиток для повернення до звичного життя.
Дивіться випуск "Голосу Америки" за 9 лютого: відео