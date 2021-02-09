Прокурори штату Нью-Йорк не зможуть поновити у судді розгляд справи проти колишнього очільника передвиборчого штабу Дональда Трампа та радника Віктора Януковича Пола Манафорта. Його 23 грудня 2020 року помилував 45-й президент США.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Таке рішення прийняв Апеляційний суд округу Нью-Йорк з огляду на те, що звинувачення висунуті Манафорту вже були предметом судового рішення федерального рівня. Колишній глава передвиборчого штабу Трампа був засуджений за фінансові та податкові злочини, зокрема, пов'язані з його діяльністю в Україні, і надання неправдивих свідчень.

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Другий імпічмент Дональду Трампу

9 лютого в американському Сенаті стартував судовий розгляд вже другої справи про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа цього разу за підбурювання до заколоту. Юрист з національної безпеки Бредлі Мосс розповів, що найсильніші аргументи проти Дональда Трампа це його слова, але це також його найсильніший захист через те, як не зв'язно він говорить.

Що відомо про імпічмент Трампа? 13 січня палата представників Конгресу США 13 січня палата представників Конгресу США оголосила 45-му президентові імпічмент . Все через те, що 6 січня Трамп нібито закликав своїх прихильників вийти під Капітолій, що у підсумку й сталося та переросло сутички з трагічними наслідками. 25 січня резолюцію про імпічмент передали в Сенат.

Facebook проти фейків про вакцини

У компанії Facebook заявили, що блокуватимуть неправдиві публікації щодо вакцини проти COVID-19 та інші вакцини. Такими, що не відповідають дійсності, вважатимуться твердження, що вакцини викликають аутизм у дітей, чи що безпечніше заразитись коронавірусом, перехворіти, аніж отримати вакцину.

Довідка. Вже в лютому Україна має отримати 12 мільйонів доз вакцин AstraZeneca і Novavax. За його словами, вакцинація – це квиток для повернення до звичного життя.

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