Суд відмовив у клопотанні про звільнення Стерненка

Приморський суд Одеси відмовив у клопотанні про негайне звільнення активіста Сергія Стерненка з-під варти. Відповідне рішення ухвалила суддя Лариса Єршова.

Зауважимо, що клопотання про звільнення Стерненка погодилися розглянути лише з третього разу. Адвокати у ньому посилалися на статтю 206 Кримінально-процесуального кодексу.

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Вона передбачає, що кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка перебуває під вартою незаконно, зокрема – на підставі вироку, що не вступив у законну силу й зупиненого у виконанні.

"Суддя Єршова свавільно залишила Стерненка під вартою", – повідомили у дописі на фейсбук-сторінці активіста.



Користувачі соцмережі висловили обурення таких рішенням. Зокрема, вони пишуть, що це – останній цвях в українське правосуддя, а також вимагають справедливості та волі Стерненку.

Що відомо про вирок Стерненку: основне

23 лютого активіста засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення депутата Сергія Щербіча.

Слідство вважає, що Стерненко зі спільником викрали його, аби заволодіти грошима – мовиться про 300 гривень.

При цьому, сам Щербіч жодного разу впродовж понад 5 років не прийшов на судове засідання у цій справі.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернув увагу на дату оголошення вироку. У цей день відзначає своє свято російська армія.

Стерненка взяли під варту зразу в залі суду. Після цього по всій Україні спалахнули протести на його підтримку.

Сам активіст вважає рішення суду політично вмотивованим. Він вже подав на нього апеляцію.

Коли адвокати подавали таке ж клопотання 5 березня, слідчий суддя не розглянув його, бо "не помітив" активіста у залі суду.



Що варто знати про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу