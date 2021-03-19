Суд відмовив у клопотанні про звільнення Стерненка

Джерело:фейсбук Сергія Стерненка
Приморський суд Одеси відмовив у клопотанні про негайне звільнення активіста Сергія Стерненка з-під варти. Відповідне рішення ухвалила суддя Лариса Єршова.
Зауважимо, що клопотання про звільнення Стерненка погодилися розглянути лише з третього разу. Адвокати у ньому посилалися на статтю 206 Кримінально-процесуального кодексу.
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Вона передбачає, що кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка перебуває під вартою незаконно, зокрема – на підставі вироку, що не вступив у законну силу й зупиненого у виконанні.
"Суддя Єршова свавільно залишила Стерненка під вартою", – повідомили у дописі на фейсбук-сторінці активіста.
Зверніть увагу! Коли адвокати подавали таке ж клопотання 5 березня, слідчий суддя не розглянув його, бо
"не помітив" активіста у залі суду.
Користувачі соцмережі висловили обурення таких рішенням. Зокрема, вони пишуть, що це – останній цвях в українське правосуддя, а також вимагають справедливості та волі Стерненку.