Приморський суд Одеси відмовив у клопотанні про негайне звільнення активіста Сергія Стерненка з-під варти. Відповідне рішення ухвалила суддя Лариса Єршова.

Зауважимо, що клопотання про звільнення Стерненка погодилися розглянути лише з третього разу. Адвокати у ньому посилалися на статтю 206 Кримінально-процесуального кодексу.

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Вона передбачає, що кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка перебуває під вартою незаконно, зокрема – на підставі вироку, що не вступив у законну силу й зупиненого у виконанні.

"Суддя Єршова свавільно залишила Стерненка під вартою", – повідомили у дописі на фейсбук-сторінці активіста.



Користувачі соцмережі висловили обурення таких рішенням. Зокрема, вони пишуть, що це – останній цвях в українське правосуддя, а також вимагають справедливості та волі Стерненку.

Зверніть увагу! Коли адвокати подавали таке ж клопотання 5 березня, слідчий суддя не розглянув його, бо "не помітив" активіста у залі суду.

Що відомо про вирок Стерненку: основне

23 лютого активіста засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення депутата Сергія Щербіча.

Слідство вважає, що Стерненко зі спільником викрали його, аби заволодіти грошима – мовиться про 300 гривень.

При цьому, сам Щербіч жодного разу впродовж понад 5 років не прийшов на судове засідання у цій справі.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернув увагу на дату оголошення вироку. У цей день відзначає своє свято російська армія.

Стерненка взяли під варту зразу в залі суду. Після цього по всій Україні спалахнули протести на його підтримку.

Сам активіст вважає рішення суду політично вмотивованим. Він вже подав на нього апеляцію.



Що варто знати про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу