Хмарочос Коломойського в США: суд відклав продаж будівлі
Суд у Сполучених Штатах Америки відклав продаж 22-поверхової будівлі 55 Public Square в Клівленді. Вона відноситься до компанії Optima Ventures.
Джерело: Law360
Рішення відстрочити продаж хмарочосу у Квітленді штату Огайо ухвалив Канцлерський суд штату Делавер. 22-поверховала будівля належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.
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Заперечення з продажу
Водночас суд дозволив "Приватбанку" за цією угодою перевірити брокера (посередника при укладанні угод) на суму 17 мільйонів доларів. Це може відбутись до 6 лютого в обмеженому порядку та з можливістю згодом подати заперечення з продажу.
Також суд зобов'язав банк надати забезпечення на суму 195 тисяч доларів.
Про що мовиться
Американська холдингова компанія Optima Ventures колишніх власників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова захотіла продати в США 2 будівлі:
- 22-поверховий будинок 55 Public Square;
- готель Westin Cleveland Downtown.
Борги компанії за цими двома активів становили приблизно 50 мільйонів доларів.
Що таке Optima?Це конгломерат компаній в США, інтереси яких перебувають у сфері нерухомості Клівленда. Компанії належать будівлі One Cleveland Center і 55 Public Square в центрі міста. Вежу 55 Public Square Building 29 липня 2008 року купила компанія Optima 55 Public Square, LLC за 34 мільйони доларів. Від 2008 до 2015 роки Optima була одним з найбільших орендодавців в центрі міста.
Звинувачення Коломойського і Боголюбова: коротко
- Коломойського і Боголюбова звинувачують Сполучені Штати Америки в покупці активів. Мовиться про нерухомість та завод з обробки металів, на гроші, відмиті через український "Приватбанк".
- Водночас український олігарх та його діловий партнер заперечили звинувачення. Вони заявили, що купили об'єкти в США на гроші від сталеливарного бізнесу.
- Мін'юст США 31 грудня звинуватив їх у використанні незаконно привласнених грошей для покупки офісної будівлі в Клівленді у штаті Огайо.
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