Суд у справі збиття МН17: коли відбудеться наступне засідання та які питання розглядатимуть

Перше засідання у 2021 році у справі збиття малазійського боїнга має відбутися 7 червня. Як заявив посол України Всеволод Ченцов, суд має розглянути справу по суті.
Джерело: "Укрінформ"
Дипломат висловив сподівання, що слухання по суті розпочнуться 7 червня 2021 року, як оголосив суд у грудні 2020-го.
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Ченцов зазначив, що 2020 року відбулися технічні слухання, які закінчилися в листопаді. За його словами, дуже важливо, що попри коронавірус та посилені карантинні заходи суд триває.
Під час попереднього блоку суд заслухав свідчення експертів та вивчив матеріали, пов'язані з оглядом реконструкції уламків.
Він також зазначив, що під проведення четвертого блоку слухань у справі МН17 заплановано майже весь 2021 рік, за винятком серпня, жовтня та грудня.