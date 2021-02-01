Перше засідання у 2021 році у справі збиття малазійського боїнга має відбутися 7 червня. Як заявив посол України Всеволод Ченцов, суд має розглянути справу по суті.

Джерело: "Укрінформ"

Дипломат висловив сподівання, що слухання по суті розпочнуться 7 червня 2021 року, як оголосив суд у грудні 2020-го.

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Ченцов зазначив, що 2020 року відбулися технічні слухання, які закінчилися в листопаді. За його словами, дуже важливо, що попри коронавірус та посилені карантинні заходи суд триває.

Під час попереднього блоку суд заслухав свідчення експертів та вивчив матеріали, пов'язані з оглядом реконструкції уламків.

Які питання розглядатимуть у червні 2021 року

Зброя, якою збили літак. Місце запуску ракети. Роль чотирьох підсудних.

Він також зазначив, що під проведення четвертого блоку слухань у справі МН17 заплановано майже весь 2021 рік, за винятком серпня, жовтня та грудня.

Як просувається справа збиття МН17

Міжнародна слідча група встановила, що літак збили зенітно-ракетним комплексом "Бук" , який належить росіянам

, який належить росіянам 19 червня 2019 року слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука".

Серед них: ексофіцер ФСБ і колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, генерал ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов. Усі вони є громадянами Росії. А також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

ексофіцер ФСБ і колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін, генерал ГРУ Генштабу Збройних сил Росії Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов. Усі вони є громадянами Росії. А також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.



Авіакатастрофа MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу