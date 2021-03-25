Суд над Євгеном Шевченком перенесли, Новіков – під домашнім арештом
СБУ звинувачує Євгена Шевченка у створенні незаконного воєнізованого угруповання та постачанні запчастин для ЗСУ з Росії. Ветеран прибув до суду для обрання йому запобіжного заходу, проте засідання перенесли.
Джерело:24 канал
Воно відбудеться о 14:00 у п'ятницю, 26 березня. Іншого підозрюваного у цій справі, Олександра Новікова, відправили під цілодобовий домашній арешт.
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Зауважимо, що Новіков – колишній боєць батальйону "Донбас". Його позивний – "Хаммер". У Печерському суді відмовили СБУ і Генпрокуратурі в його арешті.
Напередодні Новікову розбили обличчя при затриманні. Адвокат ветерана підкреслив, що при цьому той не чинив опору, а причини побиття – невідомі.
Шевченко про звинувачення СБУ
Євген Шевченко переконаний, що ця справа пов'язана з його інтерв'ю виданню Bellingcat, а також нападками на главу НАБУ Артема Ситника.
Ветеран переконаний, що його відправлять у СІЗО за розпорядженням Андрія Єрмака, очільника ОП. Водночас, на його думку, у слідства проти нього немає доказів.
Коротко про справу Семенченка та Шевченка
- СБУ оголосила про припинення діяльності так званої "приватної військової компанії". Через це Семенченку та Шевченку оголосили про підозру.
- Крім цього, їм закидають можливу організацію протиправної схеми щодо ввезення військових запчастин та товарів з Росії.
- 25 березня СБУ оприлюднила додаткові докази у справі – надали аудіозапис розмов та оприлюднили листування фігурантів.
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