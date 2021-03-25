СБУ звинувачує Євгена Шевченка у створенні незаконного воєнізованого угруповання та постачанні запчастин для ЗСУ з Росії. Ветеран прибув до суду для обрання йому запобіжного заходу, проте засідання перенесли.

Воно відбудеться о 14:00 у п'ятницю, 26 березня. Іншого підозрюваного у цій справі, Олександра Новікова, відправили під цілодобовий домашній арешт.

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Зауважимо, що Новіков – колишній боєць батальйону "Донбас". Його позивний – "Хаммер". У Печерському суді відмовили СБУ і Генпрокуратурі в його арешті.

Напередодні Новікову розбили обличчя при затриманні. Адвокат ветерана підкреслив, що при цьому той не чинив опору, а причини побиття – невідомі.

Шевченко про звинувачення СБУ

Євген Шевченко переконаний, що ця справа пов'язана з його інтерв'ю виданню Bellingcat, а також нападками на главу НАБУ Артема Ситника.

Довідка. У Bellingcat працюють над документальним фільмом про ймовірний зрив операції із затримання "вагнерівців" у Білорусі.

Ветеран переконаний, що його відправлять у СІЗО за розпорядженням Андрія Єрмака, очільника ОП. Водночас, на його думку, у слідства проти нього немає доказів.

Коротко про справу Семенченка та Шевченка