Суд скасував екстрадицію до США військового Ленга, якому загрожувала страта

Джерело:фейсбук Дмитра Моргуна
Апеляційний суд скасував вирок про екстрадицію до США американського добровольця "Правого сектору" Крейга Ленга. Відомо, що чоловік воював на Донбасі на боці української армії.
Таку звістку повідомив адвокат добровольця Ленга Дмитро Моргун. Суд скасував екстрадицію 23 лютого.
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Адвокат зазначив, що рішення про екстрадицію скасували, але захист ще триває. Він додав, що повний текст рішення суду буде 2 березня. У коментарі "Радіо Свобода" Моргун заявив, що Офіс генерального прокурора України надалі "щось із цим буде робити", а робота щодо цієї справи завершена частково.
За словами адвоката, жодних обвинувачень в Україні Ленгу не висунули, щодо нього триває лише екстрадиційна перевірка на 2 екстрадиційні запити від уряду США.
Раніше Ленг подав 2 заяви на надання статусу біженця, другу суд не розглянув. За першою триває судовий розгляд у Верховному суді. Під час одного з судових засідань доброволець попросив у суду захисту та статус біженця.