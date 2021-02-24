Апеляційний суд скасував вирок про екстрадицію до США американського добровольця "Правого сектору" Крейга Ленга. Відомо, що чоловік воював на Донбасі на боці української армії.

Таку звістку повідомив адвокат добровольця Ленга Дмитро Моргун. Суд скасував екстрадицію 23 лютого.

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Адвокат зазначив, що рішення про екстрадицію скасували, але захист ще триває. Він додав, що повний текст рішення суду буде 2 березня. У коментарі "Радіо Свобода" Моргун заявив, що Офіс генерального прокурора України надалі "щось із цим буде робити", а робота щодо цієї справи завершена частково.

За словами адвоката, жодних обвинувачень в Україні Ленгу не висунули, щодо нього триває лише екстрадиційна перевірка на 2 екстрадиційні запити від уряду США.

Що відомо про Крейга Ленга

Крейг Ленг – це колишній американський військовий, який брав участь в бойових діях в Іраку та Афганістані.

У 2015 році він приїхав в Україну та долучився до "Правого сектору". Понад рік він воював на Донбасі на боці української армії.

на боці української армії. У 2016 році Ленг підписав контракт зі Збройними силами України, служив на передовій в районі Світлодарської дуги. За кілька місяців залишив службу.

в районі Світлодарської дуги. За кілька місяців залишив службу. На батьківщині американця підозрюють у розбої та умисному вбивстві подружжя в штаті Флорида у 2018 році. Він нібито домовився продати їм зброю, а коли ті приїхали на місце, пограбував і вбив.

подружжя в штаті Флорида у 2018 році. Він нібито домовився продати їм зброю, а коли ті приїхали на місце, пограбував і вбив. У вересні 2020 року адвокат Ленга повідомив, що американця хочуть екстрадувати до США, де йому загрожувала б смертна кара.

Раніше Ленг подав 2 заяви на надання статусу біженця, другу суд не розглянув. За першою триває судовий розгляд у Верховному суді. Під час одного з судових засідань доброволець попросив у суду захисту та статус біженця.