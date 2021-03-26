Суд обрав запобіжний захід Євгену Шевченку: Семенченко ще чекає рішення

Печерський районний суд Києва 26 лютого обрав запобіжний захід Євгену Шевченку, якого підозрюють у створенні незаконного збройного формування. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме у СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Водночас Семен Семенченко ще чекає на рішення суду.

Раніше СБУ вже повідомила Семенченку про підозру. Разом із ним підозру отримав і "позаштатний агент НАБУ" Євген Шевченко.

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Шевченка взяли під варту просто у залі суду. Він встиг сказати, що грошей на заставу у нього немає, але він розраховує на допомогу друзів. Також Шевченко заявив, то займався "мирною діяльністю" і не порушував закон.

Прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк просив відправити Шевченка у СІЗО без права виходу під заставу. Він аргументував це ти, що Шевченко може впливати на свідків та переховуватися від слідства. Захист має намір подавати апеляцію на рішення суду.



Євгена Шевченка відправили у СІЗО / Фото "Ґрати"

У чому звинувачують Семенченка

За даними СБУ, екснардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко організували "приватну військову компанію".

Також Семенченка та Шевченка підозрюють у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів з Росії. Згодом їх нібито продавали державним підприємствам у сфері оборони за завищеними цінами.

24 березня СБУ спростувала інформацію, яку раніше оприлюднили ЗМІ та деякі політики, що Шевченка та Семенченка вже затримали. Як повідомив прессекретар Служби безпеки Артем Дехтяренко, фігурантам справи лише повідомили про підозру.

Запобіжні заходи для інших фігурантів справи

25 березня Печерський суд Києва обрав запобіжний захід 3 фігурантам справи щодо створення незаконного воєнізованого угруповання.

Підозрюваних Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка відпустили з-під варти у залі суду та відправили під цілодобовий домашній арешт.