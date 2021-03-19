Суд розглядає клопотання про звільнення Стерненка: онлайн-трансляція

Джерело:24 канал
Приморський суд Одеси розглядає клопотання адвокатів про негайне звільнення Сергія Стерненка. Самого Стерненка привезли в залу суду з СІЗО.
Як повідомили на сторінці Сергія Стерненка у фейсбуці клопотання про його звільнення погодили лише з 3 разу. Мовиться про негайне звільнення особи – за статтею 206 Кримінально-процесуального кодексу.
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За цією статтею, кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка тримається під вартою незаконно, зокрема на підставі вироку, який не набрав законної сили та зупинений у виконанні,
– пояснив захист Стерненка.
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