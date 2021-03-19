Суд розглядає клопотання про звільнення Стерненка: онлайн-трансляція
Приморський суд Одеси розглядає клопотання адвокатів про негайне звільнення Сергія Стерненка. Самого Стерненка привезли в залу суду з СІЗО.
Джерело:24 канал
Як повідомили на сторінці Сергія Стерненка у фейсбуці клопотання про його звільнення погодили лише з 3 разу. Мовиться про негайне звільнення особи – за статтею 206 Кримінально-процесуального кодексу.
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За цією статтею, кожен слідчий суддя зобов'язаний звільнити особу, яка тримається під вартою незаконно, зокрема на підставі вироку, який не набрав законної сили та зупинений у виконанні,
– пояснив захист Стерненка.
Дивіться онлайн-трансляцію з зали суду:
Коротко про вирок у справі Стерненка:
- 23 лютого активіста засудили до 7 років і 3 місяців ув'язнення через нібито викрадення депутата, аби заволодіти його 300 гривнями.
- На таке рішення суду Стерненко подав апеляцію.
- 5 березня адвокати подали клопотання про негайне звільнення Стерненка за статтею 206 КПК.
- Однак слідчий суддя не розглянув клопотання, бо "не помітив" активіста у залі суду.
- Через ув'язнення активіста в Україні спалахнули протести. Нову акцію запланували на 20 березня під Офісом Президента. Саме тоді Стерненкові виповниться 26 років.
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