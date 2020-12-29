Луцький міськрайонний суд продовжив Максиму Кривошу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 лютого 2021 року. Його підозрюють у захопленні автобуса із заручниками у Луцьку влітку 2020 року.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ігор Ясельський 29 грудня продовжив запобіжний захід Максиму Кривошу. Про це повідомляє пресслужба суду. Читайте також Луцького терориста Кривоша запроторили до психлікарні Львова Він вартою він перебуватиме у межах строку досудового розслідування, тобто до 2 лютого 2021 року,

– йдеться у повідомленні. Кривоша підозрюють у таких злочинах: захопленні заручників;

терористичному акті;

замаху на життя працівника правоохоронного органу;

незаконному поводженні зі зброєю та вибуховими пристроями. Що відомо про захоплення заручників у Луцьку Вранці 21 липня на Театральній площі в центрі Луцька 44-річний Кривош захопив автобус із 13 пасажирами.

Терорист заявив, що автобус замінований, а сам він має автоматичну зброю та вибухівку. Крім того, Кривош запевняв, що ще один вибуховий пристрій є в іншому місці.

Приблизно о 22:00 того ж дня терорист відпустив заручників. Самого Кривоша затримали та 23 липня взяли під варту.