Судді Вищого антикорупційного суду ухвалили рішення, що справа проти заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова є виключною підслідністю НАБУ і САП. Тож незабаром справу повернуть детективам Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.

Відповідне рішення судді ухвалили 15 січня. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Суддя ВАКС пояснила, що справа стосується надання нардепом неправомірної вигоди службовій особі, а значить правопорушення можуть розслідувати виключно детективи НАБУ.

Рішення про передачу справи до СБУ надалі може призвести до уникнення відповідальності за вчинений злочин винними, адже усі зібрані докази будуть визнані судом недопустимими через здійснення розслідування неналежним органом,

– мовиться у повідомленні.

У ВАКС також підкреслили, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

Зверніть увагу! Олег Татаров є заступником голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Водночас Татарова підозрюють у причетності до корупційних схем із квартирами Нацгвардії. Збитки від цієї справи становлять понад 81 мільйон гривень. За попередньою інформацією, Татаров домовлявся про написання позитивної експертизи на користь компанії-забудовника, тобто фактично був посередником при передачі хабаря.

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