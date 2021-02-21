Одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним звільнення зі служби в патрульній поліції сержантку Зою Мельник. Її гучно звільнили після серії викривальних дописів щодо керівництва.

За рішенням суду, її звільнення назвали протиправним. Відтак суд постановив стягнути з Департаменту Одеської патрульної поліції на користь Зої компенсацію у сумі понад 201 тисячі гривень.

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В УПП не змогли довести мої "численні запізнення" і "прогули", оскільки їх не було. Так само серед "доказів" не було жодної скарги на мене від громадян. Тільки рапорти і кляузи наближених до керівництва, які виконували вказівки щодо мого звільнення,

– написала Зоя Мельник.

До свого допису Зоя додала скан судового рішення Одеського окружного суду.

Зоя у коментарях написала: через коронавірус була на самоізоляції і не могла бути присутньою у суді. Її інтереси представляла адвокатка.

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