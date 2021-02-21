Суд поновив на службі Зою Мельник – одеську патрульну, яка звинувачувала керівництво в корупції
Одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним звільнення зі служби в патрульній поліції сержантку Зою Мельник. Її гучно звільнили після серії викривальних дописів щодо керівництва.
Джерело:Фейсбук Зої Мельник
За рішенням суду, її звільнення назвали протиправним. Відтак суд постановив стягнути з Департаменту Одеської патрульної поліції на користь Зої компенсацію у сумі понад 201 тисячі гривень.
Подивіться Що відбувається всередині патрульної поліції: резонансне викриття від Зої Мельник
В УПП не змогли довести мої "численні запізнення" і "прогули", оскільки їх не було. Так само серед "доказів" не було жодної скарги на мене від громадян. Тільки рапорти і кляузи наближених до керівництва, які виконували вказівки щодо мого звільнення,
– написала Зоя Мельник.
До свого допису Зоя додала скан судового рішення Одеського окружного суду.
Зоя у коментарях написала: через коронавірус була на самоізоляції і не могла бути присутньою у суді. Її інтереси представляла адвокатка.
Звільнення Зої Мельник: головне
- Зоя Мельник перед приходом в поліцію була громадською активісткою, боролася проти захоплення забудовниками одеських пляжів.
- Щойно було оголошено про створення патрульної поліції, пройшла відбір і влаштувалася копом.
- Мельник регулярно писала дописи у фейсбуці про роботу управління патрульної поліції в Одесі. Вона розповідала про систематичне хабарництво, встановлені "плани" від керівництва на кількість штрафів та інші проблеми у роботі патрульних.
- За словами Мельник, згодом вона почала отримувати погрози і звільнилась через "нестерпні умови" на роботі.
- У вересні 2019 року наказом керівника Департаменту патрульної поліції її звільнили.
- У поліції переконували, що звільнили Мельник виключно через дисциплінарні порушення.
- Опісля скандалу у ЗМІ і соцмережах керівника патрульної поліції Одещини Юрія Рибака відсторонили на час розслідування справи.
Поділитися новиною