Суд поновив державне фінансування партії "Голос"

Окружний адміністративний суд Києва поновив фінансування партії "Голос". Це відбуватиметься протягом розгляду позову політсили до НАЗК.

Відповідне рішення 5 лютого 2021 року ухвалила суддя Окружного адмінсуду Києва Нана Вєкуа. Зокрема, там вказано, що суд задовольняє заяву "Голосу" про забезпечення позову.

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Варто зауважити, що представники "Голосу" у позові просили визнати протиправним та скасувати наказ Нацагентства з питань запобігання корупції про зупинення держфінансування партії.

Згідно з постановою, дію наказу НАЗК зупинять до моменту набрання законної сили судового рішення у справі.

Держфінансування партій передбачено законом "Про політичні партії в Україні". У 2020 році НАЗК визначило, що гроші отримуватимуть "Слуга народу", ОПЗЖ, "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та "Голос".

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