Суд поновив державне фінансування партії "Голос"
Окружний адміністративний суд Києва поновив фінансування партії "Голос". Це відбуватиметься протягом розгляду позову політсили до НАЗК.
Джерело:ОАСК
Відповідне рішення 5 лютого 2021 року ухвалила суддя Окружного адмінсуду Києва Нана Вєкуа. Зокрема, там вказано, що суд задовольняє заяву "Голосу" про забезпечення позову.
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Варто зауважити, що представники "Голосу" у позові просили визнати протиправним та скасувати наказ Нацагентства з питань запобігання корупції про зупинення держфінансування партії.
Згідно з постановою, дію наказу НАЗК зупинять до моменту набрання законної сили судового рішення у справі.
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"Голос" позбавили фінансування: що відомо
- Очільниця "Голосу" Кіра Рудик 11 січня 2021 року заявила, що НАЗК позбавило політсилу державного фінансування.
- Політикиня назвала такий крок безпідставним політичним тиском та наголосила, що політсила не є олігархічним проєктом, тому потребує фінансування, аби залишатись незалежною.
- У НАЗК заявили, що причиною позбавлення фінансування стали нібито недостовірні відомості у звітах.
- Окружний адміністративний суд Києва 29 січня відкрив провадження за позовом "Голосу" до НАЗК.
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