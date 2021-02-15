Верховний суд поки не розглядатиме позов телеканалу ZIK: дали 10 днів на виправлення

Верховний суд 15 лютого залишив позов телеканалу ZIK щодо санкцій без розгляду. Позивачу дали 10 днів, аби усунути недоліки.

Позов від ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" надійшов до суду 12 лютого.

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