Верховний суд поки не розглядатиме позов телеканалу ZIK: дали 10 днів на виправлення

Верховний суд 15 лютого залишив позов телеканалу ZIK щодо санкцій без розгляду. Позивачу дали 10 днів, аби усунути недоліки.
Позов від ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" надійшов до суду 12 лютого.
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Чому позов залишили без розгляду
- Рішення прийняли, тому що гроші, які позивач мав перерахувати на сплату судового збору, не надійшли на рахунок. Відтак він має довести, що заплатив.
- Крім цього, позивач не надав доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки, Верховної Ради до справи як третіх осіб.
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