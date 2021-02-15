Верховний суд поки не розглядатиме позов телеканалу ZIK: дали 10 днів на виправлення
Верховний суд 15 лютого залишив позов телеканалу ZIK щодо санкцій без розгляду. Позивачу дали 10 днів, аби усунути недоліки.
Джерело:Верховний суд
Позов від ТОВ "Телерадіокомпанія "Нові комунікації" надійшов до суду 12 лютого.
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Чому позов залишили без розгляду
- Рішення прийняли, тому що гроші, які позивач мав перерахувати на сплату судового збору, не надійшли на рахунок. Відтак він має довести, що заплатив.
- Крім цього, позивач не надав доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки, Верховної Ради до справи як третіх осіб.
Блокування медведчуківських телеканалів: що відомо
- РНБО 2 лютого застосувала санкції проти соратника Віктора Медведчука нардепа Тараса Козака. Відтак його канали ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували.
- Очільник СБУ Іван Баканов зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО накласти санкцій. Причина – численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення.
- До речі, нардеп Роман Лозинський заявив, що у журналістів заблокованих медведчуківських каналів забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.
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