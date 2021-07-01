"Суд мене поховав": у Полтаві чоловіка визнали мертвим за життя

Анатолій Маковський, 45-річний мешканець Полтави, просто хотів поновити ідентифікаційний код (індивідуальний податковий номер). А коли пішов до відповідних державних установ, то дізнався: юридично він мертвий.

А про це свідчить у законний спосіб оформлене свідоцтво про смерть. Причому мертвим його визнали вже понад 10 років тому – таке рішення ухвалив Шишацький районний суд у 2010.

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Суд визнав чоловіка мертвим, хоча той спокійно жив у Полтаві

Що цікаво, формально тут немає помилки: заяву з проханням визнати чоловіка померлим подала його дружина, бо не мала з ним зв’язку понад 3 роки. Суд став на бік жінки, і постановив видати свідоцтво про смерть.

Юридично "мертвий" Анатолій Маковський підтвердив: дійсно, з жінкою не спілкувався, але ж спокійно собі жив у Полтаві. Що не так і важко було б перевірити, якби суд того захотів.

Мені дзвонять, кажуть: "Так і так, розумієте, ви мертві". Суд поховав. Я в шоці, ​

– розповів про свій незвичний досвід Маковський.

Тим часом суддя Віктор Рябченко, який і ухвалював це рішення, коментувати його під запис відмовився. Але показав копію документу, який засвідчив:

Заяву про оголошення Анатолія Маковського померлим подала його дружина.

Вона хотіла оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Годувальником дружини й сина був чоловік, а він начебто зник у 2007 році.

Маковський цими заявами жінки обурений: "На якій підставі? Якби я був поданий зниклим безвісти, але ж ні! Це три роки вони просто просиділи, і думають: "Та судимий, може десь сидить, а може вбили".

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Чоловік каже, що суд мав би перевірити інформацію, а не приймати безпідставне рішення. Такої ж думки і його адвокати. Наразі питання будуть розв'язувати знову-таки через суд.