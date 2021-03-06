Суд переніс розгляд справи про розбещення дітей директором дитбудинку

Ізмаїльський суд Одеси 4 березня переніс розгляд справи про розбещення неповнолітніх. Все тому, що вихованок дитбудинку, яких міг ґвалтувати директор Віктор Проценко, не було в залі суду і ніхто не знає, де вони.

Справу про розбещення неповнолітніх передали до суду ще 17 лютого, однак 4 березня підготовче засідання перенести на 19 березня.

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Чому засідання перенесли

У залі суду представники сторони обвинувачення дізналися, що потерпілі дівчатка вже не є підопічними дитбудинку, а про їхнє місце перебування ніхто не знає.

На засіданні були присутні також адвокати дітей, проте термін їх повноважень закінчився. Він поширювався лише на період досудового розслідування. При цьому ніхто з них не зміг сказати, де саме перебувають дівчатка. Не могла відповісти на це питання і вихователька дитбудинку Ірина Бондаренко.

Через це прокуратурі доручили впродовж двох тижнів розшукати дітей і їх законних представників.

Де перебувають діти

За словами волонтерів, дві потерпілі дівчинки зараз живуть у прийомних сім'ях (невідомо на яких умовах – опікунства або усиновлення), а третя – переведена у Білгород-Дністровський спеціалізований будинок дитини.

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Підозрюваний найняв трьох адвокатів

Інтереси Віктора Проценка представляють відразу 3 адвокати – Людмила Чемошірянова, Петро Гупало і Тетяна Шевченко. До речі, спершу вони хотіли зробити відвід групи прокурорів. Однак суд визнав їх доводи непереконливими і відхилив клопотання.

У чому підозрюють Віктора Проценка

У вересні 2020 року в Ізмаїлі спалахнув скандал. Лікарка дитбудинку помітила дивні сліди на статевих органах однієї з вихованок.

За даними слідства, впродовж 2018 – 2020 років, Проценко вечорами приводив до свого кабінету 3 дівчаток віком 5 – 7 років.

Він заманював дітей іграми, мультфільмами та солодощами, а далі, ймовірно, скоював щодо них сексуальне насильство.

Зауважимо, у грудні суд взяв Проценка під варту, однак той вийшов після внесення застави – 168 тисяч гривень.