Суд переніс розгляд справи про розбещення дітей директором дитбудинку

Джерело:"Думская"
Ізмаїльський суд Одеси 4 березня переніс розгляд справи про розбещення неповнолітніх. Все тому, що вихованок дитбудинку, яких міг ґвалтувати директор Віктор Проценко, не було в залі суду і ніхто не знає, де вони.
Справу про розбещення неповнолітніх передали до суду ще 17 лютого, однак 4 березня підготовче засідання перенести на 19 березня.
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У залі суду представники сторони обвинувачення дізналися, що потерпілі дівчатка вже не є підопічними дитбудинку, а про їхнє місце перебування ніхто не знає.
На засіданні були присутні також адвокати дітей, проте термін їх повноважень закінчився. Він поширювався лише на період досудового розслідування. При цьому ніхто з них не зміг сказати, де саме перебувають дівчатка. Не могла відповісти на це питання і вихователька дитбудинку Ірина Бондаренко.
Через це прокуратурі доручили впродовж двох тижнів розшукати дітей і їх законних представників.
За словами волонтерів, дві потерпілі дівчинки зараз живуть у прийомних сім'ях (невідомо на яких умовах – опікунства або усиновлення), а третя – переведена у Білгород-Дністровський спеціалізований будинок дитини.
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Інтереси Віктора Проценка представляють відразу 3 адвокати – Людмила Чемошірянова, Петро Гупало і Тетяна Шевченко. До речі, спершу вони хотіли зробити відвід групи прокурорів. Однак суд визнав їх доводи непереконливими і відхилив клопотання.
Зауважимо, у грудні суд взяв Проценка під варту, однак той вийшов після внесення застави – 168 тисяч гривень.