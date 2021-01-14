Громадянина Єгипту Хенді Алі, який скоїв жахливу аварію у Харкові на проспекті Науки у листопаді 2020 року, оштрафували за нетверезе водіння. Інцидент, за яким йому призначили покарання 14 січня, стався за два місяці до масштабної ДТП із постраждалими.

Обвинувачі намагалися довести, що за кермом Алі перебував у стані наркотичного сп'яніння, а адвокат порушника хотів, щоби справу закрили. Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

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За серйозне порушення правил дорожнього руху суддя Дзержинського районного суду Харкова вирішила лише оштрафувати іноземця на 10 тисяч 200 гривень.

Від медобстеження відмовився

Згідно з матеріалами справи, фігуранта провадження про ДТП із постраждалими на проспекті Науки, у вересні 2020 року Хенді Алі затримали на вулиці Бакуліна, коли він перебував за кермом Mercedes Benz CLK 320.

Патрульні побачили, що у водія є явні ознаки наркотичного сп'яніння: порушення координації рухів, мови, а також відсутність реакції зіниць на світло.

Від проходження медобстеження чоловік відмовився, а в суді адвокат хотів довести, що Алі взагалі не сидів за кермом.

За скоєне порушення суддя навіть не вирішила позбавити порушника прав. Але вирок наразі набрав чинності – у сторін є 3 місяці на його оскарження.

7 листопада Хенді Алі на Volkswagen Passat збив 4 людей, які стояли на острівці безпеки. Згодом з'ясувалося, що він взагалі мав перебувати у СІЗО, але вийшов під заставу у 105 тисяч гривень. Розслідування кримінальної справи через цю аварію продовжується. Чоловіка затримали та заарештували.