Суд знову оголосив перерву в підготовчому засіданні щодо справи Кернеса

22 лютого 2021 , 18:16
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Джерело:

Судова влада України

Суд оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі щодо померлого мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінникова та Євгена Сміцького. Їх підозрюють у викраденні учасників Євромайдану.

Відповідне рішення схвалив Київський районний суд Полтави.

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Так, перерву у справі оголосили до 10 березня. Це пов'язано із заявленими клопотаннями захисників обвинувачених й потерпілих.

Зверніть увагу! 17 грудня Кернес помер від коронавірусу. Це трапилося під час тривалого лікування у німецькій клініці. До речі, політик помер вже 2 місяці тому, однак його досі офіційно не позбавили повноважень мера.

Що відомо про справу Кернеса