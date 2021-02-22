Суд знову оголосив перерву в підготовчому засіданні щодо справи Кернеса
Суд оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі щодо померлого мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінникова та Євгена Сміцького. Їх підозрюють у викраденні учасників Євромайдану.
Джерело:Судова влада України
Відповідне рішення схвалив Київський районний суд Полтави.
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Так, перерву у справі оголосили до 10 березня. Це пов'язано із заявленими клопотаннями захисників обвинувачених й потерпілих.
Що відомо про справу Кернеса
- Політика та його охоронців звинувачують у викраденні та катуванні двох учасників харківського Євромайдану.
- У серпні 2018 року справу закрили. Однак Генпрокуратура і потерпілі оскаржили таке рішення.
- У січні 2020 року суд задовольнив апеляцію, однак підготовче засідання відтерміновували через хворобу Кернеса.
- Після смерті мера його сини просили виправдати батька у справі.
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